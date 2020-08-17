بن زية يهنئ ريان شرقي

هنأ الدولي الجزائري ياسين بن زية، لاعب نادي ديجزن الفرنسي، الموهبة الفرانكو جزائرية ريان شرقي، لاعب ليون، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر ياسين بن زية، عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، صوره ريان شرقي، وأرفقها بعبارة، “عيد ميلاد سعيد ريان شرقي”.

ويحتفل الفرانكو جزائري، ريان شرقي، لاعب نادي ليون الفرنسي، بعيد ميلاده الـ17، والذي يتزامن مع تاريخ 17 أوت من كل سنة.

يذكر أن ياسين بن زية يمر بوضعية صحية صعبة، بعد الحادث الذي تعرض له، فيما يعيش ريان شرقي، أجمل أيامه، بعد تأهله رفقة ليون، لنصف نهائي رابطة الأبطال، على حساب مانشستر سيتي.