بن زية يوجه رسالة لبلماضي

وجه الدولي الجزائري ياسين بن زية رسالة، جمال بلماضي يعرب فيها عن أمله في العودة للخضر وتمثيلها من جديد، وأكد بن زية بأنه مُستعد على جميع الأصعدة لتدعيم مُحاربي الصحراء في القريب العاجل.

تحدث متوسط الميدان للإعلام الفرنسي، تزامنا وعروضه القوية مع ناديه ديجون، مؤكدا بأنه سيفعل المُستحيل للفت أنظار “الكوتش جمال”.

وقال في هذا الشأن :”أنا أقدم أفضل ما لدي مع فريقي، وأحاول العودة للمنتخب، هل سيكون ذلك كافيا، لا أدري”.

ليردف :”على كل حال أقوم بواجبي على المُستطيل الأخضر، وأتمنى أن أكون في التعداد الذي سيُشارك في الكان القادمة”.

هذا ويتواجد خريج مدرسة أولمبيك ليون، في أفضل أحواله خلال الأسابيع الماضية، بعدما إنطلاقة موسم كارثية لم يلعب فيها تماما.

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سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح ثنائية في مرمى الأهلي أمسية اليوم السبت في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر بملعب الغرافة.

وسجل بغداد بونجاح هدفه الأول في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة برأسية رائعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 عن طريق ركلة جزاء، بالإضافة إلى صناعته للهدف الأول لزميله حسن الهيدوس في الدقيقة الـ24.

ووصل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح لهدفه العاشر مع فريقه السد بعد مرور 8 جولات فقط عن إنطلاق دوري نجوم قطر.

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سجل الدولي الجزائري فريد بولاية، اليوم السبت، هدف عالمي، في المباراة التي جمعت فريقه ميتز، بنادي سان تيتيان.

ومع انطلاق هذه المباراة، استغل بولاية، أول فرصة حقيقية أتيحت له في الدقيقة الثامنة، بعد اعلان الحكم عن مخالفة مباشرة لصالح فريقه.

ونفذ الدولي الجزائري هذه المخالفة على طريقة الكبار، أين أسكنها مباشرة في شباك سان تيتيان، مانحا التقدم لميتز.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة بنتيجة التعادل الايجابي بـ1-1، بعد تعديل وهبي الخزري، النتيجة لصالح سان تيتيان.