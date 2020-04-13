بن زية يُتابع التلفزيون الجزائري ويستحضر ذكرياته مع الخضر

وضع ياسين بن زية، “ستوري” على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وهو بصدد مُتابعة مواجهة الخضر والبنين في تصفيات الكان 2019.

وكان اللاعب مُتعدد المناصب، قد شارك بصفة أساسية خلال هذا الموعد، تحت إشراف جمال بلماضي في مُباراة بالبليدة.

وأعاد خريج مدرسة أولمبيك ليون، مُشاهدة اللقاء على قناة “كنال ألجيري”، مُستحضرا ذكرياته مع مُحاربي الصحراء.

يُشار بأن صاحب الـ25 عاما، كان حينها قد فرض نفسه مع الخضر، ولكن الأمور إنقلبت عليه بعد إنتقاله للإحتراف في تركيا.

ليُضيع مكانته بشكل كُلي مع الأفناك، ويُضيع فرصة المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا التي توج بها زملاؤه فيما بعد.