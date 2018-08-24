بن زية يُعاني وقد يغيب عن مواجهة “غانغون”

تعرض النجم الدولي الجزائري لفريق ليل الفرنسي ياسين بن زية اليوم الجمعة لإصابة أبعدته عن الحصة التدريبية حسب مُدربه كريستوف غالتيي.

وقال غالتيي حول موضوع صاحب ال23 سنة:”فضلنا عدم المُخاطرة بصحة اللاعب ياسين بن زية.. أظن أنه لن يكون بإمكانه المُشاركة في تدريبات الغد”.

وأضاف:”في ما يخص مُشاركته من عدمها يوم الأحد ضد فريق غانغون في الجولة ال3 من الدوري الفرنسي سنرى ذلك غدا”.

وتعرض لاعب المنتخب الوطني لإصابة عضلية ستُجبره على القيام بكشف طبي صبيحة غدا السبت للتأكد من إمكانية مُشاركته ضد غانغون.