بن زية يُفقد مُدرب “فينرباتشي” صوابه!

تسبب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، خروج مُدرب “فينرباتشي” عن طوره، بسبب آدائه السيء، خلال مواجهة “مالطيا سبور”، أمس الإثنين.

وأشارت تقارير إعلامية تركية، بأن “آرسون يانال”، فقد صوابه، بسبب عدم قيام لاعبه بدوره القاضي بالربط بين خطي الوسط والهجوم.

وقام التقني بإستبدال خريج مدرسة “لانس”، بشكل سريع، بداية من الدقيقة الـ66، ليُعوض بالنيجيري “فيكتور موزيس” الذي حرّك القاطرة الأمامية.

ويبقى اللاعب مُتعدد المناصب مُرشحا لتغيير الأجواء، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، بعد فشله الذريع مع “الكناري” هذا الموسم.