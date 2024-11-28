بن زية: “اخترت الجزائر سابقاً ولم أستطع الكشف عن قراري للفرنسيين لهذا السبب”

كشف الدولي ياسين بن زية عن تفاصيل جديدة تخص اتخاذه قرار حمل قميص المنتخب الوطني رغم قربه من اللعب لصالح فرنسا سابقا.

وقال بن زية لدى نزوله ضيفا على قناة “colinterview” على اليوتوب، عن طلب الإعلام الفرنسي منه القول أنه يريد اللعب لصالح فرنسا”لما كنت صغيرا، صحيح قلت أني أريد اللعب في فرنسا لأنهم قاموا بتوجيهي قبل القيام بالحوار، لم تكن الحقيقة التي خرجت في تلك المقابلة”.

وأضاف مهاجم كاراباخ ” بصراحة، لم أستطيع القول مباشرة أنني سأذهب للعب للجزائر وتغيير الجنسية الرياضية.. كانت إجابتي سياسية”.

كما ختم مهاجم الخضر “التصريح كان لما كنت في 18 سنة، أنذاك كنت ألعب لفرنسا وكانت الجزائر دوما في قلبي”.