بن زية: “اخترت الجزائر في عمر الـ18 ولم أستطع الكشف عن قراري للفرنسيين”

كشف الدولي الجزائري، ياسين بن زية، عن تفاصيل جديدة تخص اتخاذه قرار حمل قميص المنتخب الوطني، رغم اقترابه من اللعب لصالح فرنسا في وقت سابق.

وأضاف مهاجم كاراباخ الأذربيجاني: “بصراحة، لم أستطع القول مباشرة إنني سأذهب للعب للجزائر وتغيير الجنسية الرياضية.. كانت إجابتي دبلوماسية”.

وختم مهاجم الخضر “أدليت بذلك التصريح عندما كان عمري 18 سنة، حينها كنت ألعب لفرنسا وكانت الجزائر دوما في قلبي”.