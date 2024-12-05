بن زية: “أتمنى الفوز بجائزة بوشكاش من أجل الجزائر”

كشف الدولي الجزائري ياسين بن زية عن تفاصيل تخص مشواره مع المنتخب الوطني وعودته القوية رفقة ناديه كاراباخ، إلى جانب الهدف الشهير الذي سجله رفقة المنتخب الوطني المرشح للفوز بجائزة بوشكاش لأحسن هدف في العالم.

وقال ياسين بن زية في تصريح له لقناة “النهار” اليوم الخميس عن ترشيحه للفوز بجائزة بوشكاش: “أنا مرتاح جداً مع فريقي، نحن نتصدر ترتيب البطولة، وفي كل أسبوع ألعب رفقة نادي كاراباخ الذي يعود إليه الفضل في تألقي رفقة المنتخب الوطني”.

وأضاف بن زية: “أمر جميل بالنسبة لي، أن أمثّل الجزائر في هذه المسابقة (جائزة بوشكاش)، وأتمنى الفوز بالجائزة من أجل الجزائر”.

وعاد بن زية للحديث عن هدفه الشهير: “الحمد لله، وُفقت لتجسيل هدف جميل جدا، أمام جمهورنا وبملعب نيلسون مانديلا، هذا فخر كبير لي”.

وختم لاعب كاراباخ الأذربيجاني: “الفضل الكبير في عودتي الجيدة، يرجع إلى للطاقم الفني للمنتخب الوطني والمسؤولين عن الاتحادية. بصراحة، نملك تشكيلة رائعة في منتخبنا خاصة بتدعيم الشباب، هدفنا المنشود هو التألق في الكان والتأهل إلى المونديال”.