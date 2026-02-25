بن زية يسجل ويقود الفيحاء للتعادل مع نيوم في الدوري السعودي

واصل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، عروضه القوية في الدوري السعودي، بعدما بصم، اليوم الأربعاء، على هدف جديد بقميص الفيحاء، ليقود الفريق إلى التعادل مع نادي نيوم (1-1)، لحساب مباراة مؤجلة عن الجولة الـ10 من الدوري السعودي.

وسجل بن زية هدف فريقه في الدقيقة الـ48 من المواجهة التي انتهت بنتيجة التعادل هدف لمثله.

ويعد هذا الهدف الثاني لصانع ألعاب “الخضر” في ظرف 5 أيام، بعدما هز الشباك يوم الجمعة الماضي خارج الديار أمام نادي التعاون.

ورفع بن زية رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة السعودية هذا الموسم، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة. ما يعكس مساهمته المباشرة في نتائج فريقه.

وعقب هذا التعادل، أصبح رصيد الفيحاء 27 نقطة في المركز 11، بينما يحتل نادي نيوم المرتبة الثامنة برصيد 32 نقطة، في مباراة عرفت غياب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عن صفوف الضيوف.