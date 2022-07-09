بن زيمة:”تقبل الله منا ومنكم.. عيد مُبارك”

هنأ النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك.

مُهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، نشر اليوم السبت صورة له رفقة ابنه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق “الحكومة” الصورة بعبارة:”عيد مبارك للجميع.. تقبل الله منا ومنكم”.