بن زيمة:”سأشاهد الخضر لأول مرة عن قرب بملعب “مونديلا” الأسطوري”

قام نجم الكرة العالمية ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، أمس الأربعاء، بزيارة المنتخب الوطني الجزائري، بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية، بسيدي موسى.

ونشرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، أمس الأربعاء، فيديو عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق زيارة النجم بن زيمة، لتعداد المنتخب الوطني. وذلك قبل خوضه آخر حصة تدريبية، قبل مواجهة المنتخب الغيني، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقام بن زيمة، بلقاء الناخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، وتبادل معه أطراف الحديث. وخاطب صاحب الكرة الذهبية سنة 2022، لاعبي الخضر ورفع من معنوياتهم قبل هذه المواجهة المهمة. في إطار مسار المنتخب الوطني، قبل المونديال. كما تم إهداء نجم ريال مدريد السابق، قميص المنتخب الوطني، برقمه المفضل 9.

وردد بن زيمة، في الفيديو المنشور عبر منصات “الفاف” العبارة التشجيعية التي يرددها أنصار المنتخب الوطني “وان.. توو.. ثري.. فيفا لالجيري”.

وأضاف بن زيمة في تصريحاته إلى منصات “الفاف” عبر التواصل الإجتماعي:”إنها أول مرة آتي فيها إلى الجزائر، وتم الإقترح علي القدوم إلى مركز سيدي موسى للقاء لاعبي المنتخب الجزائري. أعرف البعض منهم. وأشكر الرئيس وليد صادي على دعوته”.

وتابع بن زيمة في حديثه:”إلتقيت لاعبي المنتخب الجزائري وبدوا أنهم في أفضل أحوالهم. وأتمنى أن يقدموا مباراة كبيرة أمام غينيا وتحقيق الفوز، لأن المنتخب يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين وبإدارة مدرب جيد”.

وأضاف بن زيمة:”أتابع المنتخب الجزائري دوما وعائلتي كذلك، وأحيانا حين تسمح لي الفرصة أشاهد مبارياته. والآن مع المدرب الجديد يجب التطلع إلى المستقبل. والفوز بأكبر عدد من المباريات”.

“سأشاهد المنتخب الجزائري عن قُرب لأول مرة”

وعن حضوره مواجهة المنتخب الوطني أمام غينيا، من مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا”، قال بن زيمة:”أول مرة سأشاهد المنتخب الجزائري عن قرب. وسأرى ماسيحدث، سمعت الكتير من الأشياء الجيدة بخصوص ملعب “مونديلا” الأسطوري. وبكل تأكيد سيكون الكثير من الحماس في الملعب دون شك”.

وفي الختام، قام النجم كريم بن زيمة، بإجراء جولة تفقدية حول كل منشآت مركز سيدي موسى. وأبدى إعجابه بالمنشآت المتواجدة في هذا الصرح الرياضي.

للإشارة، حل النجم العالمي كريم بن زيمة، منتصف يوم السبت المنصرم، بأرض الوطن، وقام بزيارة قرية آيت جليل بمدينة بجاية، مسقط رأس والده.

بعدها زار لاعب ريال مدريد السابق، مدينة وهران، ومدينة تيارت التي ينحدر منها والدا أمه. كما سيحضر بعدها بن زيمة، لقاء الخضر وغينيا، المقرر اليوم الخميس ، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.