بن زيمة:”لقد كانت رحلة جميلة للغاية وأنا مُمتن لريال مدريد”

ودع نجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، رفقائه اللاعيبن ومسؤولي ومشجعي الملكي، خلال المؤتمر الصحفي، المُنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر النادي.

وعرف المؤتمر الوداعي لبن زيمة، حضور لاعبي الفريق، رفقة المدرب كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي فلورينتينو بيريز، بالإضافة للاعبين الريال القدامى أبرزهم راوول غونزاليس و روبيرتو كارلوس.

وصرح بن زيمة في المؤتمر الوداعي، صبيحة اليوم الثلاثاء:”من الصعب التحدث في لحظة مثل هذه، أشكر نادي ريال مدريد وكل زملائي”.

وأضاف كريم بن زيمة في حديثه:”لقد كانت رحلة جميلة، وكنت محظوظ لأعيش حلم وأحققه، وأشكر الرئيس بيريز على ثقته منذ وصولي إلى هنا”.

وتابع المتحدث:”أعتقد أن وقتي في ريال مدريد قد إنتهى وحان الوقت لخوض تجربة أخرى، وكل ماحققته سيجعلني فخور جدا طيلة حياتي”.

كما وجه بن زيمة شكره لمرب الريال أنشيلوتي بالقول:”لن أنسى أبدا فضل أفضل مدرب دربني، أشكرك جزيل الشكر، وهذا اليوم حزين لأنني سأرحل”.

وأضاف:”كنت أحلم دائما باللعب والإعتزال بقميص ريال مدريد، ولكن جائتني فرصة يجب أن أستغلها، وسأظل أتابع ريال مدريد ككل المشجعين اللذين أشكرهم وبفضلهم أصبحت ما أنا عليه”.