بن زيمة:”لهذا السبب قررت الإنضمام للإتحاد والعيش في السعودية

عبر النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد الأسبق، كريم بن زيمة، عن سعادته بالإنضمام لنادي الإتحاد السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإتحاد السعودي عبر تويتر فيديو لتصريحات مهاجمه الجديد بن زيمة والذي قال:”إنه شعور رائع فأنا سعيد بإنضمامي لهذا النادي الأسطوري”.

وأضاف بن زيمة:”بكل تأكيد هذا سيكون تحد جديد بالنسبة لي، وحياة جديدة ومتحمس لبدء التدريبات مع فريقي”.

وتابع المتحدث:”إخترت الإتحاد لأنه أحد أفضل الأندية السعودية، له قاعدة جماهيرية ويمتلك العديد من الألقاب، وإخترت السعودية لأنها بلد مسلم لطالما أردت العيش فيه”.

وأوضح ذات المتحدث:”لعبت في ريال مدريد وحققت العديد من الألقاب وفخور من تمكني من ختم مسيرتي مع الملكي بتلك الطريقة”.

وعن تجربته الجديدة مع الإتحاد السعودي قال بن زيمة:” أتمنى أن أستطيع بخبرتي التتويج بالألقاب وأرغب في المساهمة في تقدم هذا النادي”.