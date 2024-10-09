بن زيمة: “الجزائر تملك هياكل جيدة وهي قادرة على تنظيم كأس أمم إفريقيا”

أثنى النجم الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على الهياكل الرياضية التي تملكها الجزائر. مؤكداً قدرتها على تنظيم كأس أمم إفريقيا.

وصرّح بن زيمة، بخصوص زيارته الأخيرة للجزائر، لإحدى المواقع الرياضية عبر منصة “X”: “الزيارة كانت رائعة، لقيت ترحاباً كبيراً. وكنت جد سعيد بتواجدي هناك”.

كما أشاد النجم العالمي، بالهياكل القاعدية التي تتوفر عليها الجزائر مؤكدا: “يوجد هياكل رائعة، وهناك تطوّر جيد”.

وبخصوص قدرة الجزائر على تنظيم كأس أمم إفريقيا، أكد كريم : “إن شاء الله.. لم لا”.

يذكر أن النجم العالمي ، زار الجزائر شهر جوان الماضي، أين كانت له فرصة الوقوف على الهياكل الرياضية التي يملكها البلد، من ملاعب ومراكز تكوين. على غرار ملعبي “وهران، وبراقي” بالإضافة لمركز سيدي موسى.