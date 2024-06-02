بن زيمة: “الريال أفضل نادٍ في العالم وأتمنى أن يمتعنا الخضر”

هنّأ النجم العالمي، كريم بن زيمة، ناديه السابق ريال مدريد الاسباني، على فوزه أمس، على بوروسيا دورتموند الألماني، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخه.

ومن وهران، أكد بن زيمة، المتواجد في زيارة للجزائر، هي الأولى من نوعها: “أهنئ ريال مدريد.. هو أفضل نادٍ في العالم، لا يوجد كلمة أخرى لأقولها”.

قبل أن يعرج للحديث عن اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني، ونظيره الغيني. ضمن تصفيات “مونديال 2026″. والذي سيتابعه من مدرجات ملعب نيلسون مانديلا، وقال: ” بالنسبة للمنتخب الجزائري، لديه مباراة جيدة ليقدمها.. أتمنى أن يمتع ويفوز، وهكذا يكون الجميع سعيدا”.