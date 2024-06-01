بن زيمة: “سأشاهد لأول مرة لقاء الخضر من الملعب وهذا ما أتمناه”

عبّر النجم العالمي، كريم بن زيمة، عن سعادته الكبيرة، بزيارته للجزائر، والتي تعتبر الأولى من نوعها.

وقال بن زيمة، من مطار “عبان رمضان” ببجاية: “شكرا على هذا الاستقبال الرائع، أنا جد سعيد.. أزور الجزائر وبجاية لأول مرة، وسأزور عائلتي، وسعيد أن أتقاسم هذه الفرحة مع الجزائريين”.

كما أبرز نجم ريال مدريد السابق، بأنه سمع بإنجاز أولمبيك أقبو، ممثل مدينة بجاية، بصعوده إلى حظيرة الكبار، متمنيا حظا موفقا للنادي.

قبل أن يرد بخصوص حضوره مباراة المنتخب الوطني وضيفه الغيني، في تصفيات المونديال هذا الخميس: “أتمنى أن يقدم المنتخب مباراة قوية، ويحقق الفوز.. إنها أول مباراة للمنتخب أشاهدها مباشرة من الملعب”