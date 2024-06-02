بن زيمة: “كنت متشوقا جدا للقدوم إلى وهران”

عبّر النجم العالمي، كريم بن زيمة، عن سعادته الكبيرة، بتواجده بمدينة وهران، في إطار ثاني أيام الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وعن الأجواء التي وجدها في عروس المتوسط، قال نجم ريال مدريد السابق: “رائعة رائعة، لطيفة كثيرا، تحدثنا فيما بيننا كثيرا.. اكتشفت وهران وعرضوا علي مناطق لزيارتها، والمهم أن تكون زيارات مماثلة أشكرهم”.

وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، لدى استقباله من طرف والي وهران. سعيد سعيود، أضاف بن زيمة: “سعيد للغاية، وفخور جدا أن أكون هنا”.

وختم لاعب الاتحاد السعودي: “هذه المرة الأولى. كنت متشوقا للقدوم إلى هنا، استقبلت جيدا والأشخاص جد طيبون، هنا عائلتي، وسعيد بالتواجد هنا، وزرت المدينة.”