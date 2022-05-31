بن زيمة لاعب الموسم لرابطة أبطال أوروبا

أعلن الإتحاد الأوروبي، عن تتويج مهاجم ريال مدريد، والدولي الفرنسي كريم بن زيمة، بجائزة لاعب الموسم في رابطة أبطال أوروبا.

وغرد، الحساب الرسمي “يويفا”، عبر تويتر اليوم الثلاثاء، نقلا عن موقعها الرسمي:”مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة يفوز بجائزة لاعب الموسم لرابطة أبطال أوروبا”.

وأضافت “يويفا” في التغريدة:”بعد إنهاء بن زيمة المنافسة كهداف برصيد 15 هدفا مكنت فريقه من حصد لقب “تشمبينزليغ”.

وفي ذات السياق، توج لاعب الريال فينيسيوس جونيور، بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الحالي لدوري الأبطال.

يذكر أن، مهاجم الملكي بن زيمة، قاد فريقه للتتويج كذلك بلقب “الليغا” الإسبانية، بتسجيله 32 هدفا كأحسن هداف للدوري الإسباني.