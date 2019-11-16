“بن زيمة” لفرنسا:”أتركوني ألعب لبلدي وسترون”

الرياضة
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“بن زيمة” لفرنسا:”أتركوني ألعب لبلدي وسترون” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رد نجم فريق “ريال مدريد” الإسباني “كريم بن زيمة” على رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم “نوال لوغريت” الذي وصفه بالمُنتهي.

لاعب فريق “أولمبيك ليون” السابق نشر تغريدة أمسية اليوم السبت على  حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:نوال..اعتقدت أنك لم تتدخل في قرارات ديشان، يجب ان تعلم أنني انا فقط من يُقرر وضع حدا لمسيرته الدولية”.
وأضاف:”إذا كنت تعتقد أنني انتهيت ، فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلاً لها وسنرى”.


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