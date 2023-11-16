بن زيمة: “لم أنتقل إلى السعودية من أجل كرة القدم فقط”

كشف النجم العالمي كريم بن زيمة، لاعب نادي الاتحاد السعودي، أسباب انتقاله إلى الدوري السعودي، الصيف الماضي.

ونقل موقع “win win”، تصريحات بن زيمة، خلال مشاركته في منتدى المسك العالمي بالسعودية، أين قال: “لست هنا للعب كرة القدم وحسب”.

كما أضاف: “جئنا للمساعدة في تطوير كرة القدم السعودية، وأتعامل مع السعودية كوطني الثاني، وسعيد بتواجدي هنا، الشعب عظيم وشغوف بالرياضة”.

وتابع كريم بن زيمة: “لعبت في وقت سابق مع فريق مثل ريال مدريد، ولدي الكثير من الخبرة لنلقها إلى الشباب السعودي”.