بن زيمة: “لهذا السبب السعودية هي المكان الأنسب لي ولعائلتي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف النجم الفرنسي، كريم بن زيمة، الأسباب التي دفعته للانتقال إلى الدوري السعودي، بانضمامه لنادي الاتحاد.
وصرح بن زيمة، للموقع الرسمي لنادي الاتحاد: “اخترت الاتحاد السعودي، لأنه أحد أفضل أندية المملكة السعودية، يملك عدة ألقاب، وقاعدة جماهيرية شغوفة”.
كما أضاف: “اخترت السعودية، لأنني مسلم، وهي دولة مسلمة، ولطالما أردت العيش هنا، وانا سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري”
وأردف: “أود تحدث اللغة العربية بطلاقة فهي مهمة بالنسبة لي، مكة قريبة جدا، وكشخص مسلم هذا مهم، كونه المكان الذي أشعر فيه بأني في أفضل حالاتي”.
وتابع كريم بن زيمة: “عندما تحدثت مع عائلتي عن انتقالي إلى السعودية، كانوا جميعا سعداء، الجميع سينتقل معي وهذا مهم كون السعودية المكان الأنسب لنا”.
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