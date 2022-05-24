بن زيمة متحدثا عن مبابي:” لدي نهائي التشمبينزليغ.. لاتحدثوني عن الأشياء الصغيرة

كشف مهاجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، عن استعداده رفقة فريقه لمباراة نهائي رابطة الأبطال ضد ليفربول السبت القادم.

كما قام هداف النادي الملكي بن زيمة،بتجاهل سؤال صحفي سأله عن تجديد مبابي في فريقه باريس سان جيرمان.

وصرح كريم لقناة “موفي ستار الإسبانية، اليوم الثلاثاء،:”مبابي؟ سنلعب نهائي دوري الأبطال يوم السبت، هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة”.

يذكر أن، كريم بن زيمة، قام بنشر صورة عبر حسابه على الأنستغرام لمغني الراب الأمريكي توباك مع صديقه الذي خانه.

في إشارة من بن زيمة لتعرضه للخيانة من صديقه مبابي، الذي كان قريبا من الانتقال لريال مدريد ومجاورته في الفريق.