بن زيمة: “من الرائع رؤية رونالدو في السعودية”

تحدث النجم العالمي كريم بن زيمة، عن النجوم التي سبقته إلى الدوري السعودي، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

وصرح بن زيمة، في حوار، لموقع ناديه الاتحاد السعودي: “هناك أسماء كبيرة تلعب هنا، كريستيانو رونالدو في الجانب، واليوم أنا متواجد هنا أيضا”.

كما أضاف: “كريستيانو متواجد هنا، وهو صديقي، من الرائع هنا، فهو يمثل توجه السعودية وتقدم مستواها وهذا الامر مهم عل المستوى الدولي”

وتابع كريم بن زيمة: “هذا فصل جديد بالنسبة لي، وأود أن أترك ورائي ارثا خالدا، من خلال تقديم أداء مميز في الملعب، ومساعدة فريقي على حصد الألقاب”.