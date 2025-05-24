بن زيمة والنجمة الجزائرية لينا خودري يخطفان الأضواء في مهرجان كان

خطف نجم الكرة الفرنسية، وصاحب الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، والممثلة الجزائرية لينا خودري، كل الأضواء في ختام مهرجان كان السينمائي، ليلة أمس الجمعة.

وأطل النجمان معا على السجادة الحمراء، في ختام مهرجان كان في نسخته الثامنة والسبعين، ليُعلنا بذلك خطوبتهما رسميا.

وظهر كل من كريم بن زيمة، ولينا خودري، أمام عدسات المصورين، بإبتسامات واثقة، في مشهد سرق الأضواء من كل العروض السينمائية الأخرى في تلك الليلة. ليتصدرا الترند على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وحضرت لينا خودري، إلى مهرجان كان، في يوم عرض فيلمها “13 يومًا و13 ليلة”، للمخرج مارتن بوربولون في قصر المهرجانات. وهو فيلم مستوحى من قصة حقيقية مأخوذة عن رواية بنفس الإسم.

وكانت خودري أيضًا بطلة فيلم “نسور الجمهورية” للمخرج طارق صالح. والمُشارك في المسابقة الرسمية لجائزة السعفة الذهبية.