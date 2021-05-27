بن زيمة ونجوم الريال يودعون زيدان بكلمات مؤثرة

الرياضة
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بن زيمة ونجوم الريال يودعون زيدان بكلمات مؤثرة
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى نجوم ريال مدريد الإسباني، وعلى رأسهم كريم بن زيمة أسفه الشديد لرحيل زين الدين زيدان عن العارضة الفنية للفريق.

ونشر بن زيمة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيها: “شكرا أخي على كل ما قدمته لي سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي”.

وأضاف: “أنا فخور ومتشرف كوني تمكنت أن أتطور وأكبر إلى جانب رجل مثلك”.

ومن جانبهم نشر العديد من نجوم النادي الملكي، رسالة وداع لمدربهم، على غرار كل من مودريتش، وتوني كروس.

وجاءت هذه الخرجة من نجوم ريال مدريد، عقب إعلان زين الدين زيدان، إستقالته رسميا، من على رأس العرضة الفنية للفريق.


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