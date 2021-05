بن زيمة ونجوم الريال يودعون زيدان بكلمات مؤثرة

ونشر بن زيمة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيها: “شكرا أخي على كل ما قدمته لي سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي”.

وأضاف: “أنا فخور ومتشرف كوني تمكنت أن أتطور وأكبر إلى جانب رجل مثلك”.

ومن جانبهم نشر العديد من نجوم النادي الملكي، رسالة وداع لمدربهم، على غرار كل من مودريتش، وتوني كروس.

وجاءت هذه الخرجة من نجوم ريال مدريد، عقب إعلان زين الدين زيدان، إستقالته رسميا، من على رأس العرضة الفنية للفريق.

It’s been a great honor playing for you and winning alongside you. You are top. Best of luck 🤝❤️ pic.twitter.com/tVIELo9YQL

— Luka Modrić (@lukamodric10) May 27, 2021