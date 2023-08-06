بن زيمة يؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة

نشر المهاجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بن زيمة عبر ستوري له على انستغرام وهو يؤدي مناسك العمرة.

واستغل كريم بن زيمة فترة الراحة اليوم الأحد، رفقة ناديه الإتحاد السعودي، أين أخذ إجازة قصيرة وتوجه مباشرة إلى بيت الله الحرام.

وكان النجم الفرنسي، قد أقصي رفقة ناديه الإتحاد السعودي من البطولة العربية أمام نادي الهلال السعودي.

يشار، إلى النجم السابق لريال مدريد زار مكة المكرمة في عدد من المرات أخرها شهر رمضان الفضيل.

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