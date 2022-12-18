بن زيمة يبدي دعمه للمنتخب الفرنسي في نهائي مونديال قطر 2022

أبدى الفرنسي كريم بن زيمة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، دعمه للمنتخب الفرنسي، في نهائي مونديال 2022، الذي سيجمعهم بالأرجنتين.

ونشر بن زيمة، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أبدة من خلالها دعمه الكبير للديكة في هذا النهائي.

كما نشر بن زيمة صورة للاعبي المنتخب الفرنسي في مواجهة الأرجنتين، أرفقها بتعليق قال فيه: “حان الوقت.. كلنا متحدين”.

وتأتي هذه الخرجة من كريم بن زيمة، بعد رفضه حضور نهائي كأس العالم بني فرنسا، والأرجنتين، رغم الدعوة التي تلقاها من الحكومة الفرنسية.