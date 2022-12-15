بن زيمة يتخذ هذا القرار بشأن حضور نهائي المونديال

كشفت اليوم الخميس، وسائل إعلام فرنسية، عن قرار نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، كريم بن زيمة بشأن حضور نهائي المونديال من عدمه.

وكشف موقع “أر أم سي” الفرنسي، أن اللاعب كريم بن زيمة لم يطلب الإذن من مدربه في الريال أنشلوتي، لحضور نهائي المونديال يوم الأحد المقبل.

وأوضح ذات المصدر، أن بن زيمة سيتلقى الضوء الأخضر من ناديه، لو يطلب حضور مونديال قطر الذي سيجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الأرجنتيني الأحد المقبل.

ويجدر للإشارة، سبق وأن كشف المدرب ديشان، عن إحتمال إنضمام بن زيمة للمنتخب الفرنسي، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل إنطلاق فعاليات كأس العالم.