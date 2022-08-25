بن زيمة يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توّج الدولي الفرنسي كريم بن زيمة خلال قرعة رابطة أبطال أوروبا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ، اليوم الخميس. التي جرت بمدينة اسطنبول التركية.

وتواجد بن زيمة الحفل الاستثنائي بعد قيادة الميرنغي للتتويج بالمنافسة.

وقال بن زيمة خلال تكريمه اليوم :”اعتقد أن الموسم الماضي كان موسما استثنائي ، خاصة وأنا فزنا أمام البياسجي، وهي المباراة التي اعطت ثقة في النفس”

وأضاف “حققنا منافسة قوية ونملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا و هي التي كانت وراء دفعنا نحو تقديم الأفضل”

كما ختم “انا لاعب محظوظ بتتويجي و التدرب على يد كارلو أنشيلوتي الذي اعتبره الأفضل في العالم”.