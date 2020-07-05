بن زيمة يحتفل بالذكرى 58 لعيدي الإستقلال والشباب

شارك الدولي الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، اليوم الأحد 5 جويلية، الشعب الجزائري احتفالاته بالذكرى الـ58 لعيد الإستقلال والشباب.

ونشر كريم بن زيمة، تغريدة بهذه المناسبة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” جاء فيها: “5 جويلية 1962- 5جويلية 2020، الذكرى الـ85 لاستقلال الجزائر”.

وهنأ نجم نادي ريال مديد الإسباني، الشعب الجزائري بهذه المناسبة، مضيفا: “في هذا اليوم، استقلال مجيد للشعب الجزائري”.

وأرفق كريم بن زيمة، هذه التغريدة، بعلم الجزائر، وقلب، تعبيرا منه عن تمسكه وافتخاره بأصوله الجزائرية.