بن زيمة يحتفل بالذكرى 58 لعيدي الإستقلال والشباب

شارك الدولي الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، اليوم الأحد 5 جويلية، الشعب الجزائري احتفالاته بالذكرى الـ58 لعيد الإستقلال والشباب.
ونشر كريم بن زيمة، تغريدة بهذه المناسبة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” جاء فيها: “5 جويلية 1962- 5جويلية 2020، الذكرى الـ85 لاستقلال الجزائر”.
وهنأ نجم نادي ريال مديد الإسباني، الشعب الجزائري بهذه المناسبة، مضيفا: “في هذا اليوم، استقلال مجيد للشعب الجزائري”.
وأرفق كريم بن زيمة، هذه التغريدة، بعلم الجزائر، وقلب، تعبيرا منه عن تمسكه وافتخاره بأصوله الجزائرية.
5 juillet 1962 – 5 juillet 2020 , 58ème année d’indépendance de l’Algérie.
En ce jour, bonne indépendance à tout le peuple algérien 🇩🇿❤️
— Karim Benzema (@Benzema) July 5, 2020
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