بن زيمة يحقق رقما قياسيا جديدا في مونديال الأندية

حقق المهاجم الفرنسي الناشط في صفوف الإتحاد السعودي كريم بن زيمة رقما قياسيا، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة أوكلاند سيتي من نيوزيلاندا.

وقاد كريم بن زيمة فريقه للفوز بثلاثية في منافسة كأس العالم للأندية بملعب “الملك عبد الله”، حيث كان مسجل الهدف الثالث في المباراة المثيرة.

ودخل بن زيمة تاريخ كأس العالم للأندية من أوسع الأبواب، حيث سجل في نسخة 2014 و 2016 و 2022 و 2023.

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