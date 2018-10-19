بن زيمة يرد على اتهامه بالاختطاف !!

رد الفرنسي “كريم بن زيمة” بعد اتهامه باختطاف “دي سوزا” (وكيل أعمال) أين أكد نجم “ريال مدريد” أن هذا الأمر ضرب من الخيال وطالب الجميع بنسيان أمره.

ونشر بن زيمة عبر “التويتر”: “مقربون من بن زيمة لمسوا يد دي سوزا”، “تعرض دي سوزا للضرب”، “دي سوزا أكد أن بن زيمة كان موجود داخل السيارة” !

وأضاف: “هل هذا العالم على حق !، عليكم بالتوقف، امنحوني بعض الراحة، هذا شيء كثير”.

من جهة أخرى، قام الفرنسي بإيداع شكوى لدى المحاكم الفرنسية ضد “دي سوزا” مؤكدا أنه لن يسمح في حقه هذه المرة.