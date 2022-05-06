بن زيمة يرفع دعوى قضائية ضد سياسي فرنسي متطرف

قرر الدولي الفرنسي كريم بن زيمة، رفع دعوى قضائية ضد السياسي الفرنسي داميان ريو، المنتمي لليمين المتطرف.

وكشفت صحيفة “لوباتريزيان” الفرنسية، بأن القضية التي رفعها بن زيمة، جاءت بسبب تودينة مسيئة له، نشرها السايسي الفرنسي على “تويتر”.

وتتمثل هذه التغريدة، في صورة لبن زيمة رافعا اصبع التشهد، إلى جانب صور لثلاثة رجال لمسلحين.

وأرفق الساسي الفرنسي هذه الصور بتعليق قال فيه: “أعتقد بأن بن زيمة يريد أن يبعث لنا برسالة”.

وعليه قرر محامي كريم بن زيمة، رفع دعوى قضائية ضد اليميني المتطرف داميان ريو، متهما اياه فيها بالتشهير، وتغذية الكراهية.