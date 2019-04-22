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“بن زيمة” يستفز الفرنسيين بشعار “جزائري”!

الرياضة
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“بن زيمة” يستفز الفرنسيين بشعار “جزائري”!
بقلم إسماعيل عشاش

إحتفل نجم “ريال مدريد”، كريم بن زيمة على طريقته الخاصة بعد الثلاثية التي سجلها في “الداربي” أمام الغريم “أتليتكو مدريد”.

وغرّد خريج مدرسة “أولمبيك ليون” على حسابه الرسمي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مُستعملا العبارة الشهيرة :”one two three”.

ويُعتبر هذا الشعار مُلازما للجزائريين منذ سنوات، ويأتي إستعماله من “بينز” كإستفزاز مُباشر للفرنسيين، والذين ينتقدونه لكونه من أصول جزائرية.

يُذكر بأن صاحب الـ31 عاما مُستبعد عن صفوف “الديكة”، من طرف “ديديي ديشان” منذ سنوات طويلة، ولأسباب غير رياضية بالمرة.


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