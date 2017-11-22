تمكن الفرنسي كريم بن زيمة من قيادة فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز عريض ضد أبويل سهرة أمس في دوري الأبطال بسداسية كاملة سجل من خلالها هدفين.

وقال بن زيمة: “هناك فترات لا تسجل فيها وفترات أخرى تزور الشباك بسهولة”.

وأضاف: “المهم أن تكون جاهزا بدنيا ومعنويا لكل المباريات، وأن تقدم الإضافة اللازمة لفريقك فوق أرضية الميدان”.

وختم كلامه: “أنا لاعب كبير، وألعب في أفضل فريق في العالم، ومن لا يعجبه هذا الأمر فهذه مشكلته”.

وأصبح كريم بن زيمة أفضل هداف فرنسي في تاريخ دوري الأبطال برصيد 53 هدف متفوقا على تيري هنري.

من جهة أخرى أشاد المدرب “زين الدين زيدان” بمهاجمه بعد عودته لتسجيل الأهداف فقال: “كريم يعلم لأي ناد يلعب”

وأضاف: “أتحدث معه كثيرا لأنه دائما ما يبقي الأشياء في داخله، سعيد بعودته لتسجيل الأهداف لكن عمله يفوق ذلك”.