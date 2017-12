بن زيمة يسخر من الصحافة الفرنسية !

فقد نشر “بن زيمة” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” قائلا : “بعد التوب3، ترتيب اللاعبين يأتي بالقرعة” !.

فقد احتل كريم المركز الـ 25 كأفضل لاعبي الموسم الماضي .

ويبدو أن مشاكل كريم مع الصحافة الفرنسية ومع الرأي العام الفرنسي، ستتواصل وسيغيب بنسبة كبيرة عن المونديال.

After the first three places for the #ballondOr it’s a drawing lost for the rest of the classification? 🤔😂

