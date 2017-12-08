بن زيمة يسخر من الصحافة الفرنسية !

يبدو أنّ الفرنسي كريم بن زيمة لم يعجبه ترتيبه كأحسن اللاعبين في الموسم الماضي على هامش تتويج زميله “رونالدو” بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من طرف “فرانس فوتبول”.

فقد نشر “بن زيمة” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” قائلا : “بعد التوب3، ترتيب اللاعبين يأتي بالقرعة” !.

فقد احتل كريم المركز الـ 25 كأفضل لاعبي الموسم الماضي .

ويبدو أن مشاكل كريم مع الصحافة الفرنسية ومع الرأي العام الفرنسي، ستتواصل وسيغيب بنسبة كبيرة عن المونديال.