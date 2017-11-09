بن زيمة يشغل الرأي العام الفرنسي !

عادت قضية “كريم بن زيمة” لتطفو من جديد بعد عدم قدرة مهاجمي المنتخب الفرنسي على تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة و الجميع طالب بعودة لاعب ريال مدريد.

كريم بن زيمة لا يزال “مغضوبا” عليه بسبب قضيته مع فالبوينا التي أبعد على إثرها عن المنتخب الفرنسي.

وبدأت وسائل الإعلام الفرنسية بالضغط على “ديشامب” من أجل إستدعائه للمشاركة في المونديال.

فكشفت قناة “كنال+” على أن نجم ريال مدريد سيكون ضيفا يوم الأحد المقبل في حصتها الرياضية “كنال فوتبال” كما تم إعداد روبورتاج مطوّل عن اللاعب.

ويظهر كل من “زيدان” و”كريستيانو رونالدو” و”ريبيري” و حتى “تيري هنري” دعمه الكبير لكريم بن زيمة مؤكدين للجميع أن لديه مكانة في منتخب الديكة.

ولطالما أكد لاعب ليون سابقا أنه ضحية عنصرية في بلده ولهذا السبب لم يستدعيه ديشامب في مختلف المنافسات القارية مع المنتخب الفرنسي.

وفي نفس السياق، تحدثت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس عن إمكانية عودة بن زيمة الى منتخب الديكة.