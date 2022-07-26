بن زيمة يصاب في تدريبات ريال مدريد ويحدث طوارئ

تعرض اللاعب الدولي الفرنسي، ونادي ريال مدريد، كريم بن زيمة، أمس الإثنين، إلى إصابة في تدريبات فريقه التحضيرية تحسبا للموسم الجديد.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “الأس” الإسبانية، فإن مهاجم الملكي بن زيمة، تعرض لإصابة في الجزء الأخير من تدريبات الفريق، بعد إحتكاك مع فينيسيس جينيور.

وأضاف ذات المصدر، أن الطاقم الطبي تدخل على مرتين للإطمئنان على صحة اللاعب، الذي كان قد غاب عن الكلاسيكو الودي، الأحد الماضي.

كما أوضح ذات المصدر، أنه من الممكن أن يشارك بن زيمة في لقاء الريال ضد كلوب أمريكا، غدا الأربعاء، في حال لم تتفاقم الإصابة.