بن زيمة يصدم الجميع بشأن انتقاله إلى البطولة السعودية

صدم نجم ريال مدريد كريم بن زيمة المتتبعين بشأن القرار المنتظر الذي يتعلّق بالتحاقه بالبطولة السعودية خلال الأشهر المقبلة.

وقال كريم بن زيمة في حفل جريدة “ماركا” الإسبانية اليوم الخميس، حيث قال على رد الاعلاميين “الأن أنا هنا، في فريق ريال مدريد، أتدرب بشكل عادي لخوض مباراة السبت المقبل”.

وأضاف الدولي الفرنسي “لماذا أتحدث عن المستقبل إذا كنت متواجد حاليا في مدريد”.

كما بدى بن زيمة وهو منزعج من إصرار الإعلاميين حول استفسارات قرب التحاقه بزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

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