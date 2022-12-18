بن زيمة يصدم ماكرون قبل ساعات من نهائي المونديال أمام الأرجنتين

كشفت صحيفة “لوباريزيان“، اليوم الأحد، عن قيام رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بدعوة المهاجم كريم بن زيمة للسفر الى الدوحة لمشاهدة النهائي، في رسالة الى الصلح بينه و بين مدربه ديشان.

وقالت أن المهاجم بن زيمة رفض دعوة ماكرون الذي يحلّ اليوم بملعب “لوسيل” رفقة زوجته بريغيت ماكرون، التي تغيّبت عن النصف النهائي الذي جرى أمام المغرب.بالإضافة إلى وزير الرياضة.

كما أكّدت آن ماكرون سيرافقه أبطال العالم في 2018 والأمر يتعلّق بكل كيمبيمبي وكانتي وبوغبا، وعدد من الرياضيين في المنافسات الأخرى.

كما كشفت أن المهاجم كريم بن زيمة رفض دعوة الرئيس رغم ان الطائرة ستكون خاصة، ، وحتى الثنائي ميشال بلاتيني ولوران بلان لن يكون حاضرين.

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