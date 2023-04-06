بن زيمة يعادل انجاز بوشكاش بعد مرور 60 عاما

نجح نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، أمس الأربعاء، في معادلة انجاز الأسطورة بوشكاش، في مباريات الكلاسيو بين ريال مدريد، وبرشلونة.

وساهم بن زيمة، بثلاثية كاملة، في الفوز الذي حققه الريال (4-0)، أمام برشلونة، بملعب “كامب نو”، ضمن نصف نهائي منافسة كأس الملك.

كما نجح النجم الفرنسي، من خلال ثلاثيته في مرمى برشلونة، من معادلة انجاز الأسطورة الأسبق بوشكاش.

فحسب شبكة “أوبتا”، أصبح بن زيمة، ثاني لاعب في تاريخ ريال مدريد، يسجل “هاتريك” على برشلونة، في “كامب نو”، بعد بوشكاش سنة 1963.