بن زيمة يعطي موافقته للانتقال إلى البطولة السعودية

كشف موقع “فوت ميركاتو” المختص في أخبار الانتقالات في تقريره اليوم الأربعاء. عن اتفاق مبدئي بين نجم ريال مدريد كريم بن زيمة وإحدى الأندية السعودية.

كما قال المصدر، ان كريم بن زيمة تقرّب من إدارة الرئيس بيريز ليخبرها بعدم استعداده لتجديد عقده مع الملكي، و يسعى لأخذ تجربة في الدوري السعودي.

إلى جانب ذلك، قال المختص في أخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن بن زيمة أخبر إدارة النادي بإمكانية رحيله. في اي وقت بعدما تلقى عرضا الاسبوع الماضي من السعودية.

كما أكّد تقرير موقع “فوت ميركاتو” أنّ تجربة زميله السابق في الفريق كريستيانو رونالدو منحته دفعا معنويا للانتقال الى البطولة السعودية.

إلى جانب قال، ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأخر يريد القيام بتجربة في البطولة العربية الأولى على مستوى الأداء الفني.

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