بن زيمة يعلن إعتزاله اللعب دوليا

أعلن اليوم الإثنين، النجم الفرنسي كريم بن زيمة، إعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الفرنسي.

ونشر بن زيمة رسالة مؤثرة عبر تويتر:”قدمت العديد من المجهودات وإرتكبت العديد من الأخطاء، للوصول إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك”.

وتابع بن زيمة:”كتبت تاريخي وتاريخنا، وهنا النهاية”.

وخاض كريم بن زيمة، 97 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وسجل 37 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وكانت أول مباراة لكريم بن زيمة بقميص الديكة بتاريخ 28 مارس 2007، ضد النمسا، كما مثل بن زيمة في كأس العالم 2010 و 2014، وكأس أمم أوروبا 2021.