بن زيمة يعلن دعمه للقضية الفلسطينية ويتضامن مع أبناء غزة

قدم النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائري كريم بن زيمة دعمه الكبير والصريح للقضية الفلسطينة و خاصة لقضية أبناء غزة مع أبناء صهيون.

وقال كريم بن زيمة فقي منشور له على منصة “x” وتويتر سابقا، اليوم الأحد “كامل صلواتنا لسكان غزة، ضحايا مرة أخرى للقصف غير العادل الذي لم يسلمه منه لا نساء و لا أطفال”

وتفاعل عدد كبير من النشاطين في المنصات الإلكترونية، مع تغريدة نجم إتحاد جدة التي شاهدها أكثر من 8 ملايين، و في غضون ساعتين وصل عدد مشاهديها 14 مليون شخص.

كما وصل عدد المشاهدين أكثر من 20 متابع، ما يؤكد النجومية الكبيرة التي يتمتع صاحب الأصول الجزائرية.

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