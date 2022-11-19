بن زيمة يغيب رسميا عن مونديال قطر.. الاتحادية الفرنسية توضّح

أعلنت الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، اليوم السبت، عن الغياب الرسمي لمهاجم الديكة كريم بن زيمة عن مونديال قطر بسبب الإصابة.

وقالت أن كريم بن زيمة تعرّض لإصابة العضلة المقربة في الفخذ الأيسر حسب ذات المصدر، كما أكدت إلى انه اضطر إلى التخلي عن التدريبات.

وكشف ذات المصدر، ان اللاعبين ودّعوا نجم ريال مدريد، كما يتمنوا له الشفاء العاجل والعودة إلى الميادين في القريب العاجل.

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