بن زيمة يفشل في قيادة الإتحاد لنصف نهائي البطولة العربية

حجز فريق الهلال السعودي مقعدا في الدور نصف النهائي من البطولة العربية بعد تجاوز عقب الإتحاد السعودي، اليوم السبت.

وفاز الهلال السعودي على غريمه الاتحاد بثلاثية مقابل واحد في ربع نهائي المسابقة، وسجل هدفي المباراة كل من سريجي سافيتش وسالم الدوسري، إلى جانب مالكوم.

في حين سجّل الهدف الوحيد من جانب الاتحاد رومارينيو، في حين فشلا نجمي الفريق كانتي و بن زيمة من قيادة الفريق لتحقيق “الريمونتادا”.

وعرفت المنافسة العربية اليوم، إقصاء الدولي الجزائري بغدادا بونجاح رفقة السد القطري.

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