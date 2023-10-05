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الرياضة

بن زيمة يقلّل من أهمية مواجهة محرز في الداربي السعودي

بقلم عزيز طالبي
بن زيمة يقلّل من أهمية مواجهة محرز في الداربي السعودي
بن زيمة
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أكد الدولي الفرنسي ذو الأصول الجزائري كريم بن زيمة أنه لا توجد أي مواجهة خاصة تنتظره بينه و بين الدولي الجزائري رياض محرز.

ويتعلّق الأمر بمواجهة الغد في داربي جدة بين الأهلي السعودي و إتحاد جدة، التي ستجري ضمن الجولة 9 من عمر دوري روشن السعودي.

كما قال كريم بن زيمة في تصريحه الذي نقله موقع “منبر الجماهير” السعودي “لا توجد أي مواجهة أمام محرز، نحن لسنا نفس اللاعبين، ليس لدينا نفس التجربة”.

وأضاف بن زيمة “سيحاول كل واحد منا تقديم كل من لديه من أجل ناديه لست قلقل بشأن فريقهم”.

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