بن زيمة يقود الريال لوضع قدمه الأولى في نصف نهائي التشامبينزليغ

قاد كريم بن زيمة، ناديه ريال مدريد لتحقيق فوز ثمين، اليوم الأربعاء، على حساب تشيلسي، ضمن ربع نهائي رابطة الأبطال.

ونجح كريم بن زيما، في تسجيل ثلاثية كاملة، في شباك مضيفهم تشيلسي، منح من خلالها الفوز لريال مدريد بنتيجة 3-1.

كما سمح هذا الفوز للنجم الفرنسي، وناديه الملكي، من وضع قدمهم الأولى في المربع الذهبي لرابطة الأبطال.

وفي مباراة أخرى لحساب ذهاب الدور الربع النهائي، انهزم نادي بايرن ميونخ، أمام مضيفه فياريال، بنتيجة هدف دون رد.

وجاءت النتائج الكاملة لذهاب الدور الربع نهائي من رابطة أبطال أورو با على النحو التالي: