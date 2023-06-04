بن زيمة يقود تشكيلة الريال في آخر مباراة له مع الملكي

يواجه النجم الفرنسي كريم بن زيمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه ريال مدريد، الضيف أتليتيك بيلباو، برسم الجولة الـ38 من الليغا.

وسيقود بن زيمة، التشكيلة الأساسية للريال، في هذه المباراة، التي ستكون الأخيرة بالنسبة له مع النادي الملكي.

ومن المنتظر أن يحظى مدلل المدريديستا، بوداع كبير من طرف جماهير النادي، خلال هذه المباراة.

يذكر أن إدارة ريال مدريد أصدر بيان رسمي، اليوم الأحد، أعلنت فيه رحيل نجمها كريم بن زيمة، بعد قضائه 14 عاما في الفريق