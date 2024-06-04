بن زيمة يكتشف جمال مدينة وهران

إستعرض نجم الكرة العالمية، ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، جمال المناظر الطبيعية بمدينة وهران، مستغلا فرصة تواجده بـ”الباهية”، لقضاء عطلته.

ونشر صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2022، كريم بن زيمة، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، فيديو له من أعالي جبال “سانتا كروز” (جبل “المرجاجو)، وليظهر جمال المناظر الطبيعية بالمنطقة، وأرفق للفيديو عبارة:” الجزائر” وعلم الجزائر.

وللإشارة، حل النجم العالمي كريم بن زيمة، منتصف يوم السبت المنصرم، بأرض الوطن، وقام بزيارة قرية آيت جليل بمدينة بجاية، مسقط رأس والده.

بعدها زار لاعب ريال مدريد السابق، مدينة وهران، وسيقوم خلال الساعات المقبلة بزيارة، مدينة تيارت التي ينحدر منها والدا أمه.

كما سيحضر بعدها بن زيمة، لقاء الخضر وغينيا، المقرر يوم الخميس القادم، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

للإشارة فإن زيارة نجم ريال مدريد الاسباني السابق، هي الأولى من نوعها لبلد “أجداده”، والتي ستليها أيضا زيارة النجم العالمي الآخر، كيليان مبابي، صاحب الجذور الجزائرية، الذي سيزور بدوره بجاية. التي تنحدر منها والدته فائزة لعماري، لاعبة المنتخب الوطني لكرة اليد في ثمانينيات القرن الماضي.